مصر … قرار بإبعاد سوري لخارج البلاد لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 320 لسنة 2021 والخاص بإبعاد شخص سورى الجنسية لخارج البلاد.

وجاء فى نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 98 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منه وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 21/2/2021 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتقرر أن يبعد المدعو خالد رياض الخطيب “سورى الجنسية – مواليد 23/5/1984” إلى خارج البلاد .