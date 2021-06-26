مصر.. غرامة ألف دولار على شركات الطيران فى هذه الحالة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، البدء في تنفيذ قرارات وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، بشرط مرور 14 يوما على التطعيم بديلا لشهادة تحليل الـPCR.

وقال مدير الحجر الصحي، حازم إمام إنه سيتم توقيع غرامة بقيمة ألف دولار على شركات الطيران في حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا أو مسحة PCR عبر مطار القاهرة.

ولفت إلى تخصيص السلطات الصحية في مصر مطار القاهرة الدولي لحاملي شهادات الـ PCR أو التطعيم، وتخصيص مطاري شرم الشيخ والغردقة لغير حاملي الـPCR أو شهادات التطعيم، وفقا لصحيفة الشروق المصرية.

وأوضح إمام أن القرار سيسهل السفر على القادمين إلى مصر سواء من المصريين أو الأجانب، كما سيخفف العبء على المطارات الأخرى مثل مطار شرم الشيخ والغردقة الذين يجرون تحليل الـPCR لجميع القادمين من الخارج.

وقال: “أغلب المسافرين حتى الآن يقدمون شهادة الـPCR نظرا لأن قرار اعتماد التطعيم لم يمر عليه سوى 48 ساعة فقط منذ تطبيقه، ولكن في القريب ستكون شهادة التطعيم هي الأساس في المطارات، لأن أغلب المسافرين يحرصون على التطعيم ضد الفيروس قبل سفرهم”.

وتابع: “هناك بعض الدول التي تشترط الحصول على اللقاح لدخول البلاد، وبالتالي فإن هذه القرارات شجعت الكثير من المعنيين بالسفر على أخذ اللقاح، مبينا أن المطارات ملتزمة باعتماد عدد معين من اللقاحات والتي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، وأرسلت وزارة الصحة كشفا بهذه اللقاحات إلى جميع المطارات

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