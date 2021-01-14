مصر..ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة

المستقلة/-أحمد عبدالله/نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم في ضبط المتهمين الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومي عقب مرور يومين من هروبهم في حملات أمنية مكبره مدعومه بتشكيلات من قوات الأمن والمدرعات بمراكز طنطا وكفرالزيات وزفتي.

وكانت معلومات قد توافرت عن اختباء المساجين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي وعلى رأسهم مسجون يدعى محمد محمود نصر وشهرته محمد المصري 30 سنة في أحد المنازل بمنطقة العجيزي بحي أول طنطا وعلى الفور داهمت قوات الأمن المكان وتمكنت من القبض على السجين الهارب والذي حاول الفرار من خلال التسلق عبر أسطح المنازل لكن تم القبض عليه بينما ضبط الآخرين في حملة أمنية موسعة بمركزي زفتي وكفرالزيات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إدارة سجن طنطا العمومي بهروب 3 سجناء في ظروف غامضه من داخل أسوار السجن المذكور وانتقلت القيادات الأمنية وعلي رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية للوقوف علي تطورات واقعة هروب السجناء الثلاثة وتم تشكيل فرق بحث لسرعة القبض عليهم وإعادتهم للسجن مرة اخرى.