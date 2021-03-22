مصر تكشف عن نصيبها من مياه النيل خلال العام الماضي بعد أزمة سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن حصة البلاد من نهر النيل بلغت العام الماضي 55.5 مليار متر مكعب تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية لعام 2019-2020.

وقال جهاز الإحصاء إن كمية المياه الجوفية العميقة والأمطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية بالدلتا بلغت نحــو 25.56 مليار متر مكعب تمثل 31.5%من جملة الموارد المائية في 2019-2020 بنسبة نقص قدرها 0.5%.

وبلغت كمية المياه النقية المنتجة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 11 مليار متر مكعب خلال العام 2019-2020 بنسبة زيادة 22.5% عن العام السابق له.

وقال جهاز الإحصاء إن كمية المياه المباعة بلغت 8.5 مليار متر مكعب في عام 2019-2020 مقابل 6.41 مليار متر مكعب عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.

وقال الجهاز إن كمية المياه المستهلكة في الشرب بلغت 11.53 مليار م3 عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 7.8 % عن العام السابق له.

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