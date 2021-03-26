مصر تكشف قيمة تعويضات إصابات الإعاقة فى حادث قطار سوهاج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن المتضررين من حادث قطار سوهاج وسببت له نوعا من الإعاقة سيرتفع قيمة التعويضات إلى 75 ألف وقد تزيد إلى 100 ألف جنيه، ومضاعفة التعويض للوفيات من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه ومساهمة مؤسسات الدولة المختلفة سواء أهلية، متطوعين، المؤسسات الدينية بمضاعفة أيضا هذه الأرقام.

وأوضحت “القباج”، خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات حادث قطار سوهاج، أن الوزارة نسقت بعد الحادث مع النيابة العامة، ووزارة الصحة لتحديد عدد من توفاهم الله وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والوفيات فقد جرت العادة فى هذه الحوادث الجماعية أن يتم صرف 10 آلاف ولكن تم زيادتها من 20 الى 40 ألف جنيه طبقا لنوع، وحدة الإصابة، وعدد ساعات بقاءه للمستشفى.

لافتة إلى أنه تم نقل الأسر وتوفير أماكن للإقامة للإصابات الخفيفة، وأغذية بالتنسيق مع وزارة الصحة وتقديم الدعم النفسى للأطفال والنساء وتأمين كبار السن بتقديم خدمات اجتماعية ونفسية.

وأشارت إلى أنه تم تقديم الدعم النفسى لكافة الأسرة التى فقدت عائلها، ذويها، أو أطفالها وليس فقط الدعم المالى ولكن بدعم نفسى وتأمينها إجتماعيا على مدار فترة من الوقت، مؤكدة عدم تركها موقع حادثة قطار سوهاج أو المستشفيات فى الوقت الحالى مقدمة الشكر إلى المتطوعين والمتبرعين بالدم خاصة أن هناك عددا كبيرا من الشباب المتطوعين وسنبقى فى دعم الأسر للإطمئنان على المصابين ونسأل الله لهم الشفاء.