مصر..تعليق حركة الملاحة بقناة السويس مؤقتا

المستقلة/-علقت هيئة قناة السويس حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر غيفن EVER GIVEN” الجانحة بالكيلو متر 151- ترقيم قناة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان، أنَّ حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال، كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقُّعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنَّه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابدَّ من التحرُّك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

وشهدت أسعار النفط تقلُّبات، أمس الأربعاء، مع انتظار عدد كبير من السفن للعبور بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وتُعدُّ قناة السويس معبراً محورياً، وتُستخدم بشكل أساسي لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن شحن زيت الوقود من الغرب إلى الشرق.

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