مصر تكشف عن خيار لتحريك السفينة الجانحة في قناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت هيئة قناة السويس في مصر عن خيار قد يحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، والتي عطلت حركة السفن عبر القناة.

وأوضحت الهيئة أنها درست خلال اجتماع مع فريق إنقاذ هولندي خيار الحفر حول السفينة الجانحة.

وأشادت شركة SMIT الهولندية وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.

وتم خلال اجتماع بين الهيئة والشركة مناقشة سبل تعويم السفينة، وطرح السيناريوهات المقترحة بما في ذلك إمكانية القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة من خلال كراكات الهيئة.

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