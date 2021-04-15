مصر تشهد الموجة الثالثة من جائحة كورونا

 المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، إن مصر تشهد حاليا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأشار المسؤول، اليوم الخميس، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، موضحا أن الموجة بدأت في مصر منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن الزيادة في الإصابات للفترة الحالية والمقبلة ترجع لعدد من الأمور الهامة، أبرزها التهاون الشديد من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعزومات والخروجات، وكذلك عدم الاهتمام بارتداء الكمامة، لافتا إلى ان مصر لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وناشد المسؤول المواطنين بضرورة الحرص في الفترة المقبلة لتجنب زيادة الأعداد للمصابين، لافتا إلى أن الأعداد ستستمر في الزيادة حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وأوضح أن انكسارها سيكون بتطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية المشددة، مشيدا بقرارات مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء المصري، بشأن التشديد على تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين لتعليمات الحكومة المصرية.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء 831 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة، مقارنة مع 823 إصابة و39 وفاة يوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي الإصابات في مصر 212961 ، منها 161031 حالة تماثلت للشفاء، و12570 حالة وفاة.

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