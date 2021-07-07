مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، تم إضافة 28 جنسية جديدة إلى الـ 46 جنسية التي تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إلى أن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور  عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة اليها منذ الأول من يوليو 2020، لافتة إلى أن هذا التحديث سوف يسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

وأوضحت أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونياً مدعمة بـ8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولارا أمريكيا للسفرة الواحدة أو 60 دولار للمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها 7 أيام.

وأضافت نائب الوزير لشئون السياحة أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط  التالي:

‏https://www.visa2egypt.gov.eg/

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