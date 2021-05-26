مصر ترحب بقرار السعودية تخفيف حكم السجن بشأن المهندس علي أبوالقاسم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت مصر، صدور حكم من محكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية، بتخفيف العقوبة على المهندس علي أبو القاسم لـ8 سنوات وغرامة مالية.

وقالت وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبد الشهيد: إنها تواصلت مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، والذي أكد حكم المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس المصري علي أبو القاسم، ليصبح 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

وبذلك تلغي المحكمة، حكمها السابق ضد المواطن المصري بـ25 سنة سجن، وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال سعودي.

وأعربت مكرم، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري السعودي، والذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول إلى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصري علي أبو القاسم.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، التحق المهندس علي أبو القاسم، بالعمل في الجمارك بشركة مقاولات سعودية، لمدة 10 سنوات، وفي العام 2016 بدأت الأزمة باتهامه بالتورط في قضية ترويج مخدرات، وأُحيل على إثرها إلى القضاء.

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