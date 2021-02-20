مصر تدرج 21 متهما على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت إحدى المحاكم المصرية، اليوم السبت، حكمها بإدراج عبدالله شحاتة مستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وقد وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها: حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، التعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، تعطيل أحكام الدستور.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 5 يوليو 2018، بالسجن المؤبد لعبدالله شحاتة مستشار الرئيس السابق مرسي، و13 آخرين بقضية اللجان النوعية، والسجن المشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم.