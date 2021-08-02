مصر.. تحرك برلماني لتشديد عقوبات الضرب بين الأزواج

المستقلة /- أعلنت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري عبلة الهواري، أنها ستتقدم بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة “العنف الأسري”.

وقالت: “قانون العقوبات يتضمن تجريما صريحا لمواجهة العنف ضد المرأة، لكن ماذا عن العنف الموجه ضد الرجال، خاصة ونحن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تربينا على حسن المعاملة بين الأزواج”.

وأضافت: “ملف العنف الأسري من الظواهر التي تحتاج إلى وقفة، من خلال تجريم عرض هذه النوعية من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تعرض أصحاب المشكلة (الزوج والزوجة والأبناء)، إلى أزمة كبيرة في محيط المعارف والأقارب، ما يزيد حجم المشكلة”، مطالبة بـ”زيادة برامج التوعية والتأهيل للأزواج”.

وشددت، على “ضرورة النظر لهذا النوع من المشاكل الزوجية من جميع الجوانب، للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية”، متابعة أنها “تعمل حاليا على مراجعة العقوبات الواردة في قانون العقوبات، للتقدم باقتراح مشروع قانون لتشديد عقوبة الضرب بين الأزواج، والتي تصل للحبس، وتطبيقها على من تسبب في أذى للطرف الآخر، سواء كان رجلا أو امرأة”.

 

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