مصر..تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة

المستقلة/-ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية للمرة الثالثة على التوالي.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير الماضي مسجلا 4.5% مقابل 4.3% في يناير

توقع المركزي استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية، بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم.

يذكر أن البنك المركزي يستهدف معدل تضخم يبلغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.