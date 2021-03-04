مصر.. تأييد سجن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي 3 سنوات والعزل من الوظيفة

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-01-11 12:35:13Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أيدت محكمة النقض في مصر، الخميس، قرار معاقبة أنس أحمد نبيه الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.

وتعود تفاصيل تلك القضية، عندما قضت محكمة النقض، منذ 8 سنوات، بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة؛ لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكم بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

ووجهت النيابة العامة في مصر، لوزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، أنه خلال شهر يوليو عام 2009، أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها، بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وأحالت النيابة المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما، حيث قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009-2010 وبداية موسم 2010-2011، بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء.

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