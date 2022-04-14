مصر : اندلاع حريق هائل في القاهرة

المستقلة / أفاد موقع “المصري اليوم” فجر يوم الخميس بأن حريقا هائلا اندلع بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر أن النيران اشتعلت بمحيط فرع النادي الأهلي في مدينة نصر.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب الحريق، لتندفع قوات الحماية المدنية على الفور بأربع سيارات إطفاء.

ونجحت فرق الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أن سبب نشوبه هو حدوث انفجار في أحد خطوط الغاز بأحد الشوارع القريبة من النادي

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر : اندلاع حريق هائل في القاهرة

اخر الاخبار

بين اوكرانيا والاونروا.. أي تمييز للدول المانحة!

اخر الاخبار

  الاختيار 

اخبار العراق

اعتقال 23مطلوبا و25 غراما كرستال  بقضاء الميمونة

اخر الاخبار

حسن العلوي.. هل يتولى رئاسة الوزراء في العراق؟؟

اخبار العراق

العراق مملكة الجهات الاربع

اخر الاخبار

لهذا السبب لا تستمع لأغانيك المفضلة على يوتيوب

اخر الاخبار

لهذا السبب لا تستمع لأغانيك المفضلة على يوتيوب

اخر الاخبار

وفاة طفل مصري أثناء ذهابه للصلاة في المسجد

اخر الاخبار

الغبقة.. عادة كويتية في رمضان

اخر الاخبار

(اقتلوهم جميعا) .. تسريبات تفضح ما فعله جنود روس في أوكرانيا

اخر الاخبار

داعية إسلامي لياسمين عبد العزيز: برافو

عامة ومنوعات

هل يمكن للمرأة أن تختار في الجنة زوجا غير زوجها؟

اخر الاخبار

موعد عيد الفطر 2022 والعطل الرسمية بالدول العربية

اخر الاخبار

هذه المشروبات تساعد في إنقاص الوزن

اخر الاخبار

كريس روك يرفض الحديث عن صفعة ويل سميث (مجانا)

اخر الاخبار

شاب ينفق 50 ألف دولار ليشبه الشيطان