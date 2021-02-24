مصر … انتشال جثث 3 أطفال جدد من بحيرة مريوط بالاسكندرية 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نجحت فرق الإنقاذ النهري بالإسكندرية، في انتشال جثث 3 أطفال، بنتين وولد، من بحيرة مريوط، ظهر اليوم الأربعاء؛ ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 13 شخصا.

ونقلت الجثامين الثلاثة على الفور عبر الإسعاف إلى مشرحة مستشفى العامرية العام

ولا يزال البحث جاريًا عن أخر شخص داخل المياه.

ويشار إلى أن أهالي نجع مطيريد، بمنطقة برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، أدوا صلاة الجنازة، مساء الثلاثاء، على 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط، الذين تم انتشالهم عقب غرق مركب تنزه بالبحيرة، الإثنين.

ووصلت السيارات التي تحمل جثامين النساء والأطفال قادمة من مشرحة مستشفى العامرية بعد إنهاء تصاريح الدفن، وسط صراخ وعويل من أهالي المتوفين.

وصرحت نيابة العامرية بالإسكندرية بدفن 9 جثامين تم استخراجها من داخل بحيرة مريوط، وذلك في واقعة غرق مركب صيد، في رحلة تنزه في البحيرة.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث، بالإضافة إلى استخراج حطام المركب وباقي الضحايا وسماع أقوال المصابين حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة الي مستشفي العامرية لسؤال المصابين وذويهم عن الواقعة، التي أدت إلى غرق حوالي 20 شخصا، تم انتشال 15 شخصا- منهم 5 مصابين-، وانتقل فريق آخر إلى مكان الحادث للاستماع إلى أقوال شهود العيان.