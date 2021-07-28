مصر.. النقض تؤيد المؤبد والمشدد في التخابر مع “حماس” على بديع والشاطر وآخرين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رفضت محكمة النقض في مصر، طعن محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية ” التخابر مع حماس”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهما في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: محمد بديع عبد المجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي.

وتضمن حكم الجنايات معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.

يذكر أن هذه القضية هي التي شهدت في إحدى جلساتها في 17 يونيو 2019، وفاة محمد مرسي، عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه وكلمة له، ليسقط مغشيا عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصر.. وزير الداخلية يقرر إبعاد شخص من جنسية عربية خارج البلاد

رياضية

ميسي يصل إلى برشلونة

رياضية

برشلونة يتخذ إجراءات صارمة ضد لاعبه

رياضية

ريال مدريد يرفض بوجبا لهذا السبب

رياضية

تحديد موعد كأس السوبر وانطلاق الموسم الجديد من الدوري العراقي

اخر الاخبار

مصر.. النقض تؤيد المؤبد والمشدد في التخابر مع “حماس” على بديع والشاطر وآخرين

رياضية

المنتخب السعودي يودع أولمبياد طوكيو بهزيمة ثالثة

رياضية

المنتخب السعودي يودع أولمبياد طوكيو بهزيمة ثالثة

اخر الاخبار

القضاء التونسي يعلن فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب بينها حزب النهضة 

اخر الاخبار

مصر ترفع حالة الإستنفار بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

اخر الاخبار

وزير الري الإثيوبي توقع فيضانات محتملة بدول المصب بسبب الأمطار الغزيرة

اخر الاخبار

تحالف المنبر العراقي بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات البرلمانية

اخبار العراق

المنافذ الحدودية تضبط 4 عجلات وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال

اخبار العراق

التربية : موظف الاقتراع سيحصل على كتاب شكر ومكافأة مالية 150 الف دينار

اخبار العراق

خام البصرة الخفيف يسجل أعلى سعر قياسا لخامات منظمة اوبك

اخر الاخبار

تعليق مثير من رئيس وزراء قطر السابق على “أنظمة التجسس”

اخر الاخبار

سوريا: الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة كوبا انتهاك فاضح لكل الاتفاقيات الدولية