مصر.. السيطرة على اشتعال النيران فى سيارة داخل نفق الأزهر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم سيارة داخل نفق الأزهر.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى سيارة داخل نفق الأزهر فى الاتجاه القادم من صلاح سالم إلى الأوبرا، مما تسبب فى توقف حركة المرور.

علي الفور انتقل رجال الحماية وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات.

فيما انتقل رجال المرور للعمل على سحب الكثافات، وتم رفع حطام السيارة من داخل النفق بعد إخماد النيران، ويرجح أن يكون ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران في السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة.