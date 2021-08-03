مصر ..الجنايات تقضى بالسجن المؤبد لسفاح الجيزة في تزوير محررات رسمية

المستقلة/-أحمد عبدالله/قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، بالسجن المؤبد على المتهم “قذافي.ف.ع”، المعروف إعلاميا باسم “سفاح الجيزة”، على خلفية اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ميلاد بخيت بالامون والمستشار عبدالغني محمد عطا الله وسكرتير الجنايات، حسن محمد حسن.

يذكر أن محكمة جنايات الاسكندرية، قضت بمعاقبة المتهم “قذافي.ف.ع” المعروف اعلاميا باسم “سفاح الجيزة”، بالإعدام شنقا، عقب ورود الحكم الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية على خلفية اتهامه بقتل المجني عليها ياسمين.ن.إ عمدا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمود عوض، وممثلي نيابة المنتزة الكلية المستشارين عبد الله عطا الله سعد، وطارق عبد الكريم، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

وأحالت محكمة جنايات الاسكندرية، “سفاح الجيزة” لفضيلة المفتى وحددت جلسة 5 إبريل الماضي للنطق بالحكم، في اتهامه بقتل سيدة ودفنها أسفل مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة، وذلك للمرة الثالثة التي تحال فيها أوراق المتهم بعدة جرائم قتل