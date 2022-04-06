مصر.. الاختيار 3 يتصدر مواقع التواصل

المستقلة /- تصدر مسلسل «الاختيار 3» مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال عرضه منذ الحلقة الأولى (السبت)، وهو العمل الفني الذي يجسد ملحمة الجيش والشرطة في الوقوف معاً ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ولم تتوقف أصداء المسلسل عند مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تصدر الفنان ياسر جلال الذي جسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، حيث فاجأ جمهوره بقدرته على تجسيد الدور، إضافة إلى قدرة الفنان خالد الصاوي على إتقان شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ميار الببلاوي تنهار بالبكاء بعد عرض مشهد لها قبل الاعتزال

اخر الاخبار

فوائد التعرض لأشعة الشمس

اخر الاخبار

فريق عمل دنيا تانية يرد على موقف الرقابة ببيان رسمي

اخر الاخبار

فيديو.. إعلان شيرين عبد الوهاب يتصدر تريند يوتيوب

اخبار قطر

ملك الاردن يتلقى دعوة للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي الثاني

اخر الاخبار

فيديو.. طعن 3 رجال دين داخل أشهر ضريح شيعي في إيران

اخر الاخبار

أوبرا تعرض على كريس روك هذا المبلغ للظهور معها

اخر الاخبار

أوبرا تعرض على كريس روك هذا المبلغ للظهور معها

اخر الاخبار

إيران .. هذا الخبز ممنوع في رمضان

اخر الاخبار

ماهي أضرار النوم بعد السحور مباشرة

اخر الاخبار

منة عرفة تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل طلاقها لأول مرة

اخر الاخبار

طرق تخبرك أنك محظور على واتساب

اخر الاخبار

للرجال.. الثوم يحسن الحياة الزوجية

اخر الاخبار

الأردن السابع عربيا على مؤشر الأمن الغذائي

اخر الاخبار

الكلباني: لهذا السبب لا أصلي التراويح في المسجد

اخر الاخبار

أطعمة يمكن إضافتها لوجبتك الرمضانية تُمِدك بالبروتين

اخر الاخبار

بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. ماسك يضغط لإضافة زر طال انتظاره