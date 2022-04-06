مصر.. الاختيار 3 يتصدر مواقع التواصل

المستقلة /- تصدر مسلسل «الاختيار 3» مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال عرضه منذ الحلقة الأولى (السبت)، وهو العمل الفني الذي يجسد ملحمة الجيش والشرطة في الوقوف معاً ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ولم تتوقف أصداء المسلسل عند مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تصدر الفنان ياسر جلال الذي جسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، حيث فاجأ جمهوره بقدرته على تجسيد الدور، إضافة إلى قدرة الفنان خالد الصاوي على إتقان شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر.