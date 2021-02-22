مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، عن اكتشاف بئر جديدة بمنطقة سقارة، وقال إنه يستعد لنزول البئر التي يصل عمقها إلى 30 مترا تقريبًا.

وأكد “حواس” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن البئر بها تابوت لأحد المصريين القدماء واسمه “تت عنخ”، وهو يرجع للدولة القديمة، مضيفا أنه هو واحد من الاكتشافات الجديدة التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وتابع: لا يزال هناك اكتشافات جديدة غير تلك التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار في مؤتمرها الأول.

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