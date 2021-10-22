مصر.. اختفاء 47 ألف قضية بطريقة غامضة

المستقلة /- شهدت محاكم وفروع مصلحة خبراء محافظة سوهاج في صعيد مصر واقعة غربية، حيث تم اكتشاف اختفاء أكثر من 47 ألف ملف قضية فى ظروف غامضة.

وتشمل هذ القضايا مختلف أنواع الدعاوى الإدارية والجنايات والمدنية والجنح والأحوال الشخصية فى الفترة ما بين 2010 و2016.

وهي قضايا مقيدة بسجلات الإحالة بمصلحة الخبراء، وقضايا أخري لم يتم تسديدها مفتوحة حتى الآن، مما دفع وزارة العدل، ومصلحة الخبراء إلى تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الفني، وذلك لمراجعة كافة أعمال مكتب خبراء طهطا ويضم محاكم طهطا وطما وجهينة والمراغة وسرعة إعداد تقرير مفصل.

كما أوصت اللجنة بإحالة ثلاث مشرفين على أعمال السكرتارية للتحقيق، وإحالة 23 من الخبراء الهندسيين والحسابيين إلى التحقيق فيما هو منسوب اليهم، وعدم تأدية واجبهم الوظيفي، وإحالة رؤساء الإدارة المركزية لخبراء طهطا، وكبير خبراء ومساعدي كبير الخبراء هندسي وحسابي بذات الإدارة للتحقيق، وإحالة المفتشين الإداري والمالي بالإدارة المركزية لخبراء طهطا للتحقيق.

 

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