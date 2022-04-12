مصر: إعلان سيناء خالية من الإرهاب بات وشيكا

المستقلة /- أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة الإثنين، أن إعلان شبه جزيرة سيناء المصرية خالية من الإرهاب بات وشيكا.

وقال المسؤول المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، إن التنمية تسبق الأمن دائما، حيث تشهد سيناء حاليا عملية إحلال وتجديد لكافة المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية، وبما يحقق طموحات الأهالي وفي كافة المجالات من الصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية.

وأكد الحرص على إحداث نقلة نوعية تنموية شاملة وبكافة القطاعات الخدمية بشمال سيناء ما يؤدي إلى تحقيق الأمن، مؤكدا أن سيناء باتت تشهد حالة من الاستقرار بعد نحو ثماني سنوات من مواجهة الإرهاب.

وأضاف أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف المجالات في شمال سيناء.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة شمال سيناء اليوم بذكري انتصار العاشر من رمضان، على إسرائيل، في حرب عام 1973.

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