مصر.. آخر تطورات الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات

المستقلة/-أحمد عبدالله/تمر السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بأزمة صحية صعبة للغاية، وكشف مصدر من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن استمرار تراجع الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، مؤكدا أنها لازالت بغرفة العناية المركزية.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إلى أن الزيارة ممنوعة تماما عن جيهان السادات بأمر الأطباء المعالجين، واصفا الحالة الصحية لـ”جيهان السادات” بالحرجة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وأوضح المصدر أنه رغم تراجع الحالة الصحية لجيهان السادات إلا أن وعيها حاضرا، لكنه أشار أيضا إلي أنها تغيب عن الوعي فى بعض الأوقات، مضيفا:”جيهان السادات مرت بتجربة مرضية قاسية وكانت فى رحلة علاج منذ فترة كبيرة جدا بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وفى وقت سابق، كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، واصفا حالتها الصحية بالحرجة، داعيا الشعب المصرى مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لأم الأبطال السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.

وأكد “السادات”، فى تصريحات خاصة، أن الزيارة ممنوعة تماما عن السيدة جيهان السادات حتى لأقرب الاقربين لها، مضيفا: أبناءها يطمئنون عليها بالنظرة أليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الاطباء المعالجين، وهى مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة”، كما كشف أن السيدة جيهان السادات، مريضة منذ عام تقريبا بـ”السرطان” هذا المرض الخبيث.

وأكد السادات أن السيدة جيهان السادات حالتها حرجة ومازالت في الرعاية المركزة والزيارات تكاد تكون ممنوعة.

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