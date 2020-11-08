مصرف النهرين الاسلامي يطلق تمويل مرابحة المقاولة لبناء الواحدات السكنية

المستقلة/ – اطلق مصرف النهرين الاسلامي تمويل مرابحة المقاولة بمبلغ 50 و 100 مليون دينار، الخاص بإضافة بناء او تشييد وحدة سكنية.

وقال مصدر في المصرف بتصريح لصحيفة لـ«الصباح» تابعته المستقلة : ان ضوابط المرابحة تتضمن ان يكون الحد الاعلى للتمويل 50 مليون دينار لاضافة بناء، و100 مليون دينار لتشييد وحدة سكنية، اما اذا زادت قيمة المقاولة على ذلك، فيتحمل الزبون فرق المبلغ.

واضاف: ان مقدار الربح للتمويل هو أربعة بالمئة ويسدد خلال 15 عاما، يستحق القسط الاول بعد 60 يوما من توقيع العقد، ويجب ان يقدم طالب التمويل، كفيلا واحدا اذا كان التمويل 50 مليونا، وكفيلين اذا زاد على ذلك وصولا الى 100 مليون دينار، على ان يغطي نصف صافي راتبه مبلغ القسط الشهري، وأن يتناسب المتبقي من الخدمة الوظيفية، مع سن التقاعد ومدة الاستصناع (المقاولة).

واشار المصدر الى ضرورة ان يقدم طالب القرض الذي يجب ان يكون عراقيا ولا يقل عمره عن 18 عاما، الاراضي او العقارات المراد مقاولتها ضمانا وترهن رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى، على ان تغطي قيمتها التقديرية قيمة المبلغ الممنوح، ويكون الحد الاعلى لتنفيذ اعمال بناء الوحدة السكنية ستة اشهر للطابق الواحد، وتسعة اشهر للطابقين.

وشدد على ضرورة قيام المتلكئين بتسديد المبالغ التي بذمتهم، وبخلافه ستتخذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم استنادا الى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 وقانون المصرف رقم 95 لسنة 2012 والبنود الواردة ضمن العقود الرسمية والموقعة بين المصرف والزبون.