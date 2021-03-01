” مصرف العطاء الاسلامي” يتصدر الشركات الأكثر ربحية ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الاثنين ، على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 1.30٪ ليصل إلى مستوى 563.76 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 3.3 مليار سهم بقيمة 1.8 مليار دينار عبر تنفيذ 886 صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 21 شركة، ارتفع منها 117 شركة، وانخفضت 3 شركات، بينما استقرت أسعارشركات دون تغيير .

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 799 مليون سهم بقيمة بلغت 497 مليون دينار من خلال تنفيذ 80 صفقة على اسهم 6 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 33 مليون سهم بقيمة بلغت 33 مليون دينار من خلال تنفيذ 13 صفقة على اسهم 3 شركات..

الشركات الأكثر ربحية

مصرف العطاء الاسلامي.

المعدنية والدراجات.

مصرف الاستثمار.

الشركات الأكثر خسارة

فندق بغداد.

أسيا سيل للاتصالات.

المعمورة العقارية.