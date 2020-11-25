مصرف الرافدين يباشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة

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المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء إن “المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في فروعه المنتشرة”.

وأشار إلى أن “العديد من أصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين والشرائح الأخرى على سحب رواتبهم قدموا إلى بعض فروعنا لاستلام أموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين”.

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