مصرع نجم يوتيوب شهير من أجل مقطع فيديو

المستقلة/- منى شعلان/ هوس وسائل التواصل الاجتماعي، تسبب فى مصرع نجم يوتيوب دنماركي في الـ22 من عمره، بعد أن سقط من أعلى جبل أثناء تصويره مقطع فيديو، وأعلنت والدة الشاب ألبيرت ديرلند، وفاته، في حديث مع وسائل إعلام دنماركية، طالبة من الناس مراعاة خصوصية أسرتها.

وتوفي الشاب بعد أن سقط من ارتفاع 200 متر، بجبل سيسيدا في فال جاردينا الإيطالية، في 28 يوليو الماضي، وذلك خلال تصويره فيديو لقناته على يوتيوب، التي يتابعها نحو 168 ألف شخص، حسب ما أوضحت صحيفة “نيوزويك”.

كما يتابع ديرلند 224 ألف شخص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وشارك الراحل أيضا في فيلم “تيم ألبيرت” عام 2018، الذي يحكي قصة شاب يسعى لكسب الرزق بالاعتماد على يوتيوب.

 

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