مصادر: أوبك ترغب في تأجيل زيادة إنتاج النفط

المستقلة/- قالت ثلاثة مصادر في أوبك + يوم الاثنين لوكالة رويترز، إن معظم دول أوبك + ترغب في تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارًا من فبراير بسبب ضعف الطلب على الوقود وسط عمليات إغلاق عالمية جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا.

مخاطر هبوط أسواق النفط

وتجتمع أوبك + ، وهي مجموعة تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا ، في وقت لاحق يوم الاثنين بعد اجتماع لخبراء أوبك + يوم الأحد ، صرح فيه الأمين العام لأوبك محمد باركيندو بإنه يرى مخاطر هبوط لأسواق النفط في النصف الأول من 2021.

قال باركيندو: “وسط المؤشرات المفعمة بالأمل ، فإن التوقعات للنصف الأول من عام 2021 مختلطة للغاية ولا يزال هناك العديد من المخاطر السلبية التي يجب التوفيق بينها

وقال باركيندو: “لا تزال القيود على النشاط الاجتماعي والاقتصادي سارية في عدد من البلدان ، وهناك قلق من ظهور سلالة جديدة وخبيثة من الفيروس”.

في ديسمبر ، قررت أوبك + زيادة الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير كجزء من زيادة تدريجية بمقدار مليوني برميل يوميًا هذا العام ، لكن العديد من الأعضاء شككوا في الحاجة إلى مزيد من التعزيز بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.

أسعار النفط ترتفع فوق 53 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار نفط برنت فوق 53 دولارًا للبرميل يوم الاثنين ، لتلامس أعلى مستوياتها في عدة أشهر وسط توقعات بأن أوبك + ستبقي الإنتاج ثابتًا في فبراير.

واقترحت السعودية ، زعيمة أوبك ، نهجا أكثر حذرا خلال الاجتماعات السابقة ، بينما قالت الإمارات العربية المتحدة العضو في أوبك وروسيا غير العضو إنهما يفضلان زيادة أسرع.



اضطرت أوبك + إلى خفض الإنتاج بمقدار قياسي في عام 2020 حيث أدت إجراءات الإغلاق العالمية إلى تراجع الطلب على الوقود.