“مصابة بـ كورونا”.. هند صبري ترد على منتقديها

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة التونسية هند صبري ، عن إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها الآن للعزل الم نزلي، وطمأنت جمهورها أنها في مرحلة التعافي وستعود لاستكمال تصوير أعمالها بعد أيام قليلة.

وكتبت هند صبري، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة:”صباح الخير .. في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله من دور كورونا واعود للتصوير ، ربنا يلطف بالجميع”.

كما علقت هند صبري على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بعد إعلانها المشاركة في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة كونها غير مصرية في حين هناك فنانات مصريات كثيرات يصلحن لهذا الحدث التاريخي.

وردت هند ، على الهجوم الذي تعرضت له قائلة:”افقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل الموميات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت “فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم”.. من اجتهد وقرّر أني مشاركة لوحدي ؟

وتابعت:” هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يترقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد؟.

وأضافت:”هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي و مسلّم به ولا نقاش فيه. وأكررها، فخورة أني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة ،اللي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق،”مصر أكبر من كده بكتير نقطة”.