مشوار صعب ينتظر منتخب العراق النسائي في التصفيات الآسيوية

المستقلة/- شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الخميس، مراسم قرعة التصفيات والتي سيشارك فيها 28 منتخبا، منها 6 منتخبات عربية، هي الإمارات والبحرين والأردن والعراق ولبنان وفلسطين.

يعتبر منتخب الأردن للسيدات، المعروف بلقب “النشميات”، المنتخب العربي النسائي الأوفر حظا في التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي، بغض النظر عن وقوعه في المجموعة السابعة مع منتخبي إيران وبنجلاديش مستضيفة مباريات المجموعة.

مشاركة النشميات في نسختي 2014 في فيتنام و2018 في الأردن تعطيهن الأفضلية على حساب الإيرانيات اللاتي لم يسبق لمنتخبهن التواجد في البطولة الآسيوية، وأيضا لا يمتلكن أي لاعبة تحترف في الخارج بعكس الأردنيات اللاتي يمتلكن لاعبة الوسط سارة أبو صباح (21 عاما) المحترفة مع فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

تطور أداء لاعبات منتخب البحرين في آخر 4 سنوات يعطيهن حظوظا كبيرة في مقارعة منتخبات المجموعة الأولى: “تركمانستان ولاوس وصاحبة الأرض والصين تايبيه”.

بعكس منتخبي تركمانستان ولاوس الذين يشاركان لأول في التصفيات، سيكون أمام منتخب البحرين منافسة شرسة مع الصين تايبيه على صدارة المجموعة، حيث كان كلا المنتخبين قريبين من التأهل في التصفيات السابقة لنسخة 2018، حيث اكتفت البحرين بالثالث خلف المتأهلين الأردن والفلبين بالمجموعة الأولى، والمركز الثاني للصين تايبيه خلف المتأهل تايلاند بالمجموعة الثالثة.

ووقع منتخبا الإمارات ولبنان في مجموعة واحدة مع المنتخب المتطور ميانمار، الذي سيستضيف منافسات المجموعة الرابعة بتواجد منتخب قليل الخبرة غوام، حيث حصد صاحب الأرض في 2019 المركز الثالث في كأس منطقة الآسيان للسيدات والميدالية البرونزية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا.

ويعتبر منتخب لبنان الأقرب لمنافسة صاحب الأرض المتطور بفضل امتلاكه لاعبات موهوبات من منتخب تحت 19 عاما، اللاتي نجحن قبل 3 أعوام في التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشابات 2019 لأول مرة في تاريخ منتخبهن.

وصعّد منتخب الإمارات جيل الشابات للصف الأول، إلا أنه لا توجد منافسات للدوري الإماراتي، بعكس لبنان الذي حافظ على استمرار الدوري النسائي المحلي.

وجود منتخب كوريا الشمالية في المجموعة الثالثة، سيصعب مهمة منتخب سيدات العراق في نيل البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى كأس آسيا، حيث يتواجد معهما في نفس المجموعة الصعبة سنغافورة وإندونيسيا التي تستضيف المنافسات.

وسبق للعراقيات خوض تصفيات النسخة الماضية 2018، لكنهن خسرن في جميع مبارياتهن أمام الأردن والفلبين والبحرين والإمارات وطاجكستان، ليبقى منتخبهن في المركز الأخير دون تسجيل أي هدف.

حظوظ منتخب العراق لا تختلف كثيرا عن حظوظ فلسطين، الذي اصطدم بمنتخب تايلاند المشارك في كأس العالم للسيدات مرتين متتاليتين 2015 في كندا و2019 في فرنسا.

وتواجد فلسطين في المجموعة الثامنة مع تايلاند وماليزيا، حيث سبق لماليزيا اللعب في كأس آسيا 9 مرات ليكون أكثر خبرة من منتخب فلسطين الذي لا يزال يبحث عن تأهله الأول للبطولة القارية.

يذكر أن المنتخبات المتصدرة فقط من المجموعات الثماني ستتأهل مباشرة إلى كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، والتي ستكون مؤهلة إلى كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، حيث تأهل تلقائيا حامل اللقب اليابان ووصيفه أستراليا والثالث الصين وصاحب الأرض الهند.