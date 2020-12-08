مشاجرة عنيفة داخل البرلمان التونسي وإصابة نائب في رأسه

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المستقلة /- اندلع نقاش محتدم وتلاسن حاد بين نواب الكتلتين داخل لجنة المرأة بالبرلمان، بسبب تصريحات مهينة للمرأة أطلقها النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، سرعان ما تحولا إلى شجار وتشابك وتلاكم بالأيدي وتبادل للعنف اللفظي والجسدي.

وتسبب الشجار في إصابة النائب عن كتلة التيار الديمقراطي أنور الشاهد على مستوى الرأس وسقوط زميلته سامية عبّو، بعد اعتداء وضرب عنيف تعرضا له من طرف نواب في كتلة ائتلاف الكرامة. كما لا تزال المناوشات قائمة بين النواب وسط حالة من الفوضى والتوتر داخل البرلمان، مما أدى إلى استحالة مواصلة الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية 2021.

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