مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 .. تحدث ضجة على السوشيال ميديا في مصر

المستقلة/- منى شعلان/ أحدث مسلسل “الاختيار 2″ ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر عقب عرض الحلقة الخامسة التي تتناول أحداث فض اعتصام رابعة، كما تصدر هاشتاغ بعنوان”الاختيار 2” تريند رقم 1 في مصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

رصدت الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار2” كواليس فض اعتصام رابعة، واقتحام الإخوان لعدد من أقسام الشرطة في محافظات مصر، وأيضًا أحداث المنيا وحرق الكنائس، وكيف تصدت قوات الأمن لتلك الفوضى.

ودارت يوم فض اعتصام رابعة الذي جرى في الرابع عشر من شهر أغسطس من عام 2013، وبدأت الحلقة بعرض بيان الشرطة الذى كانت تطلب فيه إخلاء رابعة العدوية من المعتصمين مع حماية كل من لم يكن مطلوبا فى قضايا أخرى.

كما تضمنت الحلقة مشاهد لإخلاء المعتصمين من ميدان رابعة، بطريقة سلمية بعد مناشدة الشرطة لهم أكثر من مرة.

وعرضت الحلقة فيديوهات حقيقية تظهر مدى الإرهاب الذى استخدمه عناصر جماعة الإخوان في استفزاز الشرطة أثناء فض الاعتصام، حيث أسقطوا أول شهيد من الشرطة محمد جودة ، وذلك بخلاف مشهد حرق والتمثيل بجثة محمد جبر مأمور قسم كرداسة والضباط الذين معه، وكيف ظل لآخر نفس يدافع عن الوطن.

كما تصدر الفنان أشرف عبد الباقي تريند موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد تألقه فى الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2” ، وتذكر المغردون أحداث فض اعتصام رابعة، خاصة بعد كشف حقيقة الجماعات الإرهابية المسلحة، والتي كانت تهدف لإسقاط الدولة المصرية.

مسلسل “الاختيار 2” يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

المسلسل من تأليف “هاني سرحان”، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد سعيد عبد الغنى، وسلوى عثمان، علي الطيب طارق صبري، وعمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.