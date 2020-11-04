مستشار مجلس النواب يبحث مع السفير الروسي تفعيل مذكرة تفاهم موقعة منذ 2015

مستشار مجلس النواب يبحث مع السفير الروسي تفعيل مذكرة تفاهم موقعة منذ 2015 اللقاء في اطار سعي مجلس النواب لتعزيز العلاقات مع كافة الدول التي يرتبط العراق معها بعلاقات

المستقلة/ – التقى مستشار مجلس النواب لشؤون العلاقات الخارجية محمد الطائي السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف، لمناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الدوما وفق لدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

ويأتي هذا اللقاء في اطار سعي مجلس النواب لتعزيز العلاقات مع كافة الدول التي يرتبط العراق معها بعلاقات ثنائية متينة.

وتم البحث في هذا اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين منذ شهر نيسان ٢٠١٥ والخاصة بتفعيل التفاهمات النيابية، وتبادل الزيارات الميدانية بما يخدم مصالح المجلسين ويعزز العلاقات بينهما.

وأعرب السفير ماكسيموف عن رغبته في تفعيل المذكرة ووضعها حيز التنفيذ، متمنيا للعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التطور والتقدم بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.