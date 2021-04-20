مستخدمو فيسبوك يستطيعون حماية جميع منشوراتهم

المستقلة /- امتدادا لأداة أصدرتها شركة “فيسبوك”، العام الماضي، والتي تتيح للمستخدمين نقل صورهم من نظامها الأساسي إلى “صور غوغل”، يطرح موقع “فيسبوك” الأمريكي للتواصل الاجتماعي، ميزة جديدة لمستخدميه في جميع أنحاء العالم تتعلق بحماية منشوراتهم كافة عبر منصته.

وتسمح الميزة لمستخدمي “فيسبوك” بأرشفة منشوراتهم وملاحظاتهم، ونقلهم نسخة من تلك البيانات إلى مواقع محرر مستندا “غوغل” (غوغل دوكس) و”وورد برس” و”بلوغر”.

وبهذه الميزة، يكون لمستخدمي “فيسبوك” خيار الاحتفاظ بنسخة من المحتوى المرتبط بحساباتهم. وللاستفادة من هذه الأداة الجديدة، يجب أولا فتح الإعدادات في الحساب ثم النقر على “Your Facebook Information” بعدها اختيار “Transfer a Copy of Your Information”، بعدها يصبح أمام المستخدم اختيار الوجهة التي يرغب في نقل البيانات إليها سواء كان (محرر مستندات غوغل أو “وورد برس” و”بلوغر”) ثم النقر على زر “نقل”.

وتعد الميزة الجديدة جزءا من مشروع نقل البيانات، وهي مبادرة لمشاركة البيانات عبر الشركات تم إطلاقها في عام 2018، بهدف السماح للمستخدم بنقل البيانات عبر مختلف الخدمات والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت بسلاسة، وتشارك شركات أخرى في ذلك المشروع، مثل “آبل” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”تويتر”، إذ توفر أدوات تصدير بيانات مماثلة للتي موجودة في “فيسبوك”.

وتلائم الميزة المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة منشورات أو ملاحظات محددة قاموا بإنشائها عبر “فيسبوك”، لكن وجب التنويه أن البيانات المنقولة لن تؤدي إلى أرشفة التعليقات الواردة من المستخدمين الآخرين، وذلك لاعتبار “فيسبوك” بأنها تابعة لحساب منفصل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فاعلية لقاح سبوتنيك الروسي تصل لنحو 98%

اخر الاخبار

نصائح لمرضى السكري في رمضان

اخبار العراق

الزراعة النيابية : ماضون في تشريع القوانين لتطوير القطاع الزراعي

اخر الاخبار

مستخدمو فيسبوك يستطيعون حماية جميع منشوراتهم

اخر الاخبار

5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن

اخبار العراق

تذبذب اسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

تحذير هام من منظمة الصحة بما يخص التجمعات

اخر الاخبار

تحذير هام من منظمة الصحة بما يخص التجمعات

اخر الاخبار

إدارة السجون الروسية تنقل نافالني إلى المستشفى

اخبار العراق

وزارة الهجرة تستعد لتهيئة قاعدة بيانات لـ توزيع منحة المليون و500 الف دينار

اخبار العراق

ائتلاف الوطنية يتهم قيادات سنية بزج القضاء العراقي في خلافاتها السياسية

اخبار العراق

تحالف محمد الحلبوسي : قيادات الجيل الاول لم تقدم سوى الشعارات

اخبار العراق

العراق اولا والاردن ثانيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا عربيا

اخبار السعودية

ما هي خيارات السعودية في الرد على استعداء بايدن ؟

اخبار العراق

استثمار المثنى : 250 مشروع في البادية برأس مال يصل الى 4 مليار دولار

اخر الاخبار

خبر صادم حول “وباء جديد” قد يضرب العالم ودولة عربية تحذر

اخبار العراق

الرافدين يعلن إيقاف العمل بمنح سلف الموظفين في فرعه الرئيسي