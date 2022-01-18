مساع قطرية للاستثمار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن السفير القطري في العراق خالد السليطي ، عن رغبة بلاده الاستثمار في كربلاء.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، عقب لقائه سفير قطر ، بحثنا آليات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ، وخصوصا في مجال الاستثمار ، عبر نافذة الحكومة الاتحادية “.

وأوضح إن “كربلاء تمتلك كافة عوامل نجاح المشاريع الاستثمارية ، وتعد المكان الافضل لإقامة هكذا مشاريع استثمارية مهمة في مختلف القطاعات “،

واكد إن ” الحكومة المحلية في المحافظة تدعم وبشكل مستمر كافة الشركات والاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية لأجل نجاحها “.