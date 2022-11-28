مزاد العملة.. زيادة كبيرة في مبيعات البنك المركزي من الدولار

المستقلة /- بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار الامريكي، اليوم الاثنين، قرابة 140 مليون دولار مع مشاركة 34 مصرفا بمزاد العملة.

وكشفت بيانات مالية اطلعت عليها ( المستقلة ) ، أن البنك المركزي العراقي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 139 مليونا و524 الفا و999 دولارا، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وتشير البيانات الى ان معظم هذه المبيعات جاءت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 96 مليونا و374 الفا و999 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 43 مليونا و150 الف دولار.

يذكر ، ان 18 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية الفورية ، إضافة الى 145 شركة توسط.

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