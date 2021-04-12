“مرض خطير” خالد النبوي يكشف مستجدات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري خالد النبوى ، جمهوره ومحبيه على مستجدات حالته الصحية، بعد إصابته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد مؤكدًا أنه الآن يخضع لآخر فترة فى العزل الصحى.

وكتب النبوى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “مساء نور على كل الأحباب الغاليين، الحمد لله فى آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها”.

وكان المخرج عمرو عرفة، قد كشف أمس، عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قائلاً: “لما سمعت صوته مصدقتش لأني عارف أنه في العناية المركزة قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه”.

وتابع عمرو عرفة: “الفرحة مكنتش سايعاني ومتخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد”.