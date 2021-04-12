“مرض خطير” خالد النبوي يكشف مستجدات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري خالد النبوى، جمهوره ومحبيه على مستجدات حالته الصحية، بعد إصابته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد مؤكدًا أنه الآن يخضع لآخر فترة فى العزل الصحى.

وكتب النبوى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “مساء نور على كل الأحباب الغاليين، الحمد لله فى آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها”.

وكان المخرج عمرو عرفة، قد كشف أمس، عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قائلاً: “لما سمعت صوته مصدقتش لأني عارف أنه في العناية المركزة قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه”.

وتابع عمرو عرفة: “الفرحة مكنتش سايعاني ومتخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

برشلونة يتفوق على أندية العالم في “القيمة السوقية”

اخر الاخبار

شاهد.. أحمد الشقيري يعود من جديد ببرنامج “سين”

اخر الاخبار

الثلاثاء أول أيام شهر الصوم في عدة دول عربية

اخر الاخبار

وزارة التربية تحدد أيام الدراسة الحضورية والصفوف المشمولة

اخر الاخبار

مكتب السيستاني يحدد يوم الأربعاء غرة شهر رمضان

اخر الاخبار

قتل 5 إرهابيين وتدمير اعتدة وأسلحة في حمرين

اخر الاخبار

العمليات المشتركة تستقدم نجم “عراق آيدول” لإطلاقه النار في كركوك

اخر الاخبار

العمليات المشتركة تستقدم نجم “عراق آيدول” لإطلاقه النار في كركوك

اخر الاخبار

فيديو.. سعر صادم لفستان بسمة وهبة في أولى حلقات برنامجها “العرافة”

اخر الاخبار

فيديو.. البرومو الرسمي لمسلسل “اختراق 2” أضخم إنتاج مصري سعودي

اخر الاخبار

10 نصائح ذهبيّة لصوم صحي في رمضان

رياضية

نادي الطلبة يسرح إثنين من لاعبيه

اخر الاخبار

فيديو.. إيران تبث “النشيد النووي” بعد الهجوم على منشأة نطنز

رياضية

القوة الجوية يعلن قائمته لبطولة دوري أبطال آسيا

اخر الاخبار

منع التجول ليلا في رمضان بلبنان

اخبار الاردن

الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

رياضية

لجنة الصحة والسلامة تصدر قرارا جديدا بخصوص المسابقات الرياضية