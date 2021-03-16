مدير يوفنتوس السابق يهاجم رونالدو

المستقلة/- شن لوتشيانو موجي مدير يوفنتوس السابق، هجوما عنيفا على كريستيانو رونالدو، نجم وهداف الفريق، بعد الإشارات التي وجهها الدون لمنتقديه خلال مباراة كالياري.

يوفنتوس ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بورتو، وتعرض رونالدو لانتقادات حادة بعد المباراة بسبب فشله في حصد اللقب مجددا، لكنه وبعد تسجيله لهاتريك في شباك كالياري بالدوري الإيطالي، وجه إشارات لمنتقديه.

وقال موجي، في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو”: “رونالدو أراد أن يظهر أنه بطل لا يجب انتقاده، وبعد كل هدف ضد كالياري اعتبر أنه من المناسب وضع إصبعه على أذنه لجعل النقاد يفهمون أنهم مخطئون”.

وأضاف: “كريستيانو لا يجب أن يغضب إذا رفع شخص ما أنفه، لأنه فتح الحائط الذي جاء منه الهدف الثاني لبورتو ومنحهم التأهل”.

وتابع مدير اليوفي السابق: “كنت ضد شراء رونالدو، فقط بسبب العبء المالي الكبير الذي تطلبه المجي إلى تورينو وهو في سن الـ34”.

وأتم: “يجب أن نكون قادرين على القول إن يوفنتوس فاز معه بنفس الألقاب، التي فاز بها عندما كان رونالدو في مدريد، وقبل أن يصل كان يوفنتوس يصل للنهائيات، لكن الآن تم إقصائهم من دور الـ 16”.