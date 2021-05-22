مدير منتخب العراق يتحدث عن عودة لاعبي الشرطة

المستقلة/- وصف المدير الإداري للمنتخب الوطني بكرة القدم الكابتن باسل كوركيس، اليوم السبت، استعدادات المنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب الطاجيكي الاثنين المقبل بأنها جيدة، فيما رهن عودة لاعبي الشرطة للمنتخب بقرار من مدرب المنتخب الوطني.

وأوضح كوركيس، أن “معنويات المدرب واللاعبين مرتفعة قبل المواجهة المرتقبة والأمور تسير بشكل جيد”.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن “عودة محترفي نادي الشرطة الستة وسحبهم الى المنتخب الوطني لمواجهة منتخب النيبال في وقت لاحق مرهونة بقرار مدرب المنتخب الوطني”.

وأكد كوركيس “استحصال الموافقات الأصولية لدخولهم الى البحرين والالتحاق بالمنتخب باعتبارهم من ضمن قائمة الـ 54 لاعبا للمنتخب الوطني العراقي، باستثناء اللاعبين بسام شاكر ومحمد عبد الزهرة فقط، اللذين يجري العمل حاليا على استكمال الموافقات الخاصة بدخولهما”.