مدرب هولندي يقترب من منتخب العراق الأولمبي

المستقلة/- كشفت الهيئة التطبيعية عن قرب انتهائها من الاتفاق مع مدرب هولندي متمرس لقيادة المنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة.

وقال عضو الهيئة التطبيعية الدكتور أسعد لازم في تصريحات صحفية إن اللجنة الفنية وبعد اجتماعات متكررة توصلت لضرورة حسم ملف المدرب الذي سيقود المنتخب الأولمبي بالفترة المقبلة، وتم الاتفاق الأولي مع أحد المدربين الهولنديين.

وأضاف: “المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة وفي الأيام المقبلة سنرسل العقد إلى المدرب الهولندي لتوقيعه وحينها يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، والمدرب من الأسماء التدريبية البارزة ويملك سيرة ذاتية جيدة”.

وأتم: “اللجنة الفنية كذلك أجرت اتفاقا مع مدرب إسباني للإشراف على الفئات السنية وكذلك مشروع الموهبة وهو أيضا يحظى بسيرة ذاتية غنية وسيشكل إضافة مهمة للفئات السنية واللجنة في طور إبرام العقد بشكل نهائي للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي”.

يذكر أن المنتخب الأولمبي بدون مدرب بعد انتهاء عقد المدرب المحلي عبد الغني شهد.