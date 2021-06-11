مدرب منتخب العراق: هذه الفترة هي الأسوأ في مسيرتي

المستقلة/- أكد مدرب منتخب العراق لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، أن المنتخب حقق المهم بالفوز على منتخب هونج كونج بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد المحرق في المنامة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقال كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “اليوم حققنا ثلاث نقاط، وأدينا العمل المطلوب منا، وهذا هو الأهم ، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، عانينا من الشيء نفسه في البصرة، إنها مهمة صعبة أن تلعب ضد 10 لاعبين بمساحة 60 مترا”.

وأضاف مدرب منتخب العراق: “لقد شاهدت العديد من المباريات لفرق كبيرة حول العالم، وكيف تعاني من تسجيل الأهداف أمام فرق صغيرة تدافع بشكلٍ كامل، كرة القدم لعبة صعبة ونحن أدّينا عملنا اليوم”.

وتابع: “بكل تأكيد نستطيع أن نتطور، ربما علينا أن نطور بعض الامور.. نعم إيران فازت بنتيجة  3-1 لكنها فازت من حالات معينة وليس من خلال خلق فرص”.

وختم مدرب منتخب العراق حديثه: “في هذه التصفيات الأهم أننا حصلنا على الـ6 نقاط، لأنه بصراحة في هذه الفترة نحن لسنا على ما يرام، هناك العديد من المشاكل، فنحن نلعب ثلاث مباريات على هذه الأرضية، ونحن منذ 10 أيام محجورون في الغرف، ولا أشاهد اللاعبين ولا أعلم حتى ماذا يأكلون، ألتقي بهم فقط في التمرين، لذا فالوضع صعب، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم حصلوا على المطلوب، لأنني بصراحة أمر بأصعب فترة بحياتي كمدرب”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

إيطاليا تهزم تركيا في افتتاح يورو 2020

اخر الاخبار

ابنة هيفاء وهبي في المستشفى.. والجمهور: تخضع لعملية تجميل

اخر الاخبار

فيديو.. أصالة نصري تستعد لطرح أغنية خاصة للشعب المصري

اخر الاخبار

تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

اخر الاخبار

صور.. شريف دسوقي يستأنف نشاطه الفني بعد بتر قدمه

رياضية

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

رياضية

العراق يحكم قبضته على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية

رياضية

العراق يحكم قبضته على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

فتح تكشف عن السبب وراء تأجيل حوار القاهرة

اخر الاخبار

فيديو.. روزانا اليامي تسخر من منتقدي ظهورها في حوض السباحة

اخبار مصر

مصر.. السيسي يلتقي ولى العهد السعودى بشرم الشيخ “صور”

اخر الاخبار

ريطانيا اخفت معلومات كانت ستساعد على الاستعداد لمواجهة لكوفيد-19

اخر الاخبار

واشنطن ترفع العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين

اخر الاخبار

“غير مستقرة” مستجدات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز

رياضية

مكافآت مجزية تنتظر منتخب العراق

رياضية

اليوم.. انطلاق يورو 2020

اخر الاخبار

بلاغ جديد ضد فنان مصري بسبب سد النهضة