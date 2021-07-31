مدرب سامراء يتحدث عن العودة إلى الدوري العراقي الممتاز

المستقلة/- أبدى مدرب سامراء، أحمد كاظم، سعادته بتأهل الفريق وعودته إلى الدوري العراقي الممتاز، بعد غياب قارب 14 عاما، وذلك عقب الفوز في الملحق على الصناعات الكهربائية، بركلات الترجيح.

وقال كاظم، اليوم السبت، في تصريحات صحفية: “أشكر كل من دعم الفريق في مسيرتنا لبلوغ الدوري الممتاز.. المهمة لم تكن سهلة، تعاملت مع لاعبين خبرتهم معدومة، وجميعهم لم يخوضوا منافسات الدوري الممتاز”.

وتابع: “أغلب اللاعبين من فرق الأقضية والنواحي في سامراء، مع ذلك تمكنا من تحقيق طموحات النادي.. أشكر اللاعبين على الجهود الكبيرة”.

وشكر الجهاز الفني، مضيفا أن قيادة سامراء هي التجربة الثانية له كمدرب أول، بعدما نجح في قيادة زاخو للممتاز.

وشدد على ضرورة دعم الفريق في الموسم المقبل “لأن الفوارق كبيرة جدا بين سامراء وفرق دوري الأضواء”.

وواصل كاظم: “التأهل لم يكن سهلا، حيث واجهنا صعوبات كبيرة ومشوارا طويلا، وخضنا مباراة مع فريق متمرس، فاز على بطل الدوري القوة الجوية، وتعادل في مباراتين مع الشرطة”.

وختم: “لكن هذا لا يعني أن الفريق جاهز للدوري الممتاز.. يجب أن يهتم المسؤولون في سامراء بالفريق، وأن يدعموه بقوة في الموسم المقبل”.

يشار إلى أن سامراء احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى، وتأهل لمواجهة الصناعات الكهربائية، صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الممتاز، قبل أن ينجح في التغلب عليه.