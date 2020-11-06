مدرب باريس غاضب بسبب نيمار ومبابي

(المستقلة) أبدى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، غضبه بسبب استدعاء نجميه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، لتمثيل منتخبي البرازيل وفرنسا على الترتيب.

وقرر تيتي، مدرب البرازيل، استدعاء نيمار في فترة التوقف الدولي خلال الشهر الحالي، كما استدعى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، كيليان مبابي، رغم أن ثنائي باريس يعاني من الإصابات.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: “لا يوجد شيء يمكننا القيام به بشأن استدعاءات نيمار ومبابي، يجب أن نثق في قدرة المنتخبات الوطنية على رعاية اللاعبين المصابين”.

وأضاف: “من حق المنتخبات الوطنية استدعاء لاعبيها ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، أفضل إعادة اللاعبين إلينا إذا أصيبوا ولم يتمكنوا من اللعب”.