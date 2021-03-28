مدرب النفط السابق: أجهل سبب إقالتي

المستقلة/- أبدى يحيى علوان، مدرب النفط السابق، استغرابه من قرار الإدارة بإقالته رغم أن نتائج الفريق جيدة تحت قيادته.

وقال علوان في تصريحات صحفية: “النفط قدم أداء جيدا في أغلب مباريات الدوري وحققنا نتائج مميزة، بدليل أن الفريق يحتل المركز السادس رغم الظروف الصعبة التي يمر بها هذا الموسم، حيث نعاني من ضائقة مالية خانقة”.

وأضاف: “النفط فقد في هذا الموسم عددا من نجومه وانتقالهم صوب الأندية الأخرى ناهيك عن الإصابات الكثيرة، حتى أن في بعض المباريات تعرض الخط الأمامي بكامله للإصابة ولم أجد من يشترك في المباراة مع ذلك حافظنا على نتائجنا المميزة”.

وتابع: “مقتنع تماما بما قدمته مع الفريق ونتائجنا وفق ظروف النادي تعد ممتازة”.

وفي ختام تصريحاته قال علوان إنه لم يتقدم باستقالته مثلما يشاع في الوسط الرياضي، بل أن الإدارة اتخذت قرارا بإقالته وهو يجهل الأسباب.

يشار إلى أن نادي النفط يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد مرور 25 جولة من الدوري العراقي الممتاز.