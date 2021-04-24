مدرب القاسم السابق يبرر إخفاق الأندية العراقية في آسيا

المستقلة/- أرجع مدرب القاسم السابق، عادل نعمة، ضعف نتائج الشرطة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا، إلى قلة خبرتهما في هذه البطولة.

وقال نعمة خلال تصريحات صحفية إن الأندية العراقية لم تشارك في دوري الأبطال، منذ فترة طويلة، وبالتالي تفتقد الخبرة، بالإضافة إلى فارق الإمكانيات مع الأندية الأخرى، التي طبقت نظام الاحتراف قبل الفرق المحلية.

وأضاف: “الكرة العراقية عاشت فترة تراجع على مستوى التخطيط، وسادت الفوضى الإدارية، منها ارتباك الدوري الممتاز في المواسم السابقة، وغياب دوري الفئات العمرية، الذي عاد في الموسم الحالي”.

وأتم: “نوعية اللاعبين المحترفين بالعراق متواضعة، بل أن بعضهم دائما ما يجلسون على دكة البدلاء، على خلاف محترفي الأندية الأخرى، الذين يلعبون أدوارا مؤثرة”.

 

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