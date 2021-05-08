مدرب الطلبة يحذر لاعبيه من نفط ميسان

المستقلة/- قال مدرب الطلبة، ثائر جسام، إن مباراة الثلاثاء المقبل أمام نفط ميسان بالدوري العراقي، ستكون الاختبار الأول للطاقم الفني الجديد.

وأضاف جسام في تصريحات صحفية: “وضع الطلبة مهدد بسبب تراجع نتائجه، المهمة تكمن في بقاء الفريق بالدوري الممتاز”.

وتابع: “يجب حصد النقاط في الجولات المقبلة، مباراة نفط ميسان على ملعبنا، وبالتالي فريقنا مطالب بالفوز”.
وأوضح أن الطلبة فريق تاريخه كبير، ومن يمثل هذا الفريق، يجب أن يشعر بحجم المسؤولية.

وواصل: “الفريق مر بظروف إدارية ومالية معقدة، لكن وضع الفريق الآن غير لائق، ويحتاج إلى وقفة جادة لانتشاله”.
وأشار إلى أن نفط ميسان خصم لا يستهان به، لأنه يضم مجموعة جيدة من اللاعبين.

وأتم: “مطالبون بالفوز من أجل الخروج من دوامة النتائج السلبية، التي تسببت في تراجع الفريق بجدول الترتيب”.
يذكر أن الطلبة يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، أما نفط ميسان يأتي عاشرًا برصيد 36 نقطة.

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