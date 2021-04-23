مدرب الطلبة السابق يبرر إخفاق الأندية العراقية في آسيا

المستقلة/- يرى مدرب الطلبة السابق أحمد خلف، أن مستوى اللاعبين المحترفين لفريقي القوة الجوية والشرطة، مقارنة بالأندية الأخرى، سبب مهم في تراجع نتائجهما في البطولة الآسيوية.

وقال خلف في تصريحات صحفية: “الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين مطالبين بتقديم مستوى يليق بالكرة العراقية في المباريات الـ3 المتبقية”.

وأضاف: “القوة الجوية مازال لديه حظوظ وهو مطالب بشكل أكبر من الشرطة على اعتبار أن مجموعته أسهل من مجموعة الشرطة، وعلى الفريق أن يظهر بشخصيته المعروفة لتحقيق نتائج أفضل”.

وتابع: “مؤشرات المشاركة العراقية كانت حاضرة من خلال مباريات الملحق، تأهل القوة الجوية بشق الأنفس، وخروج الزوراء منحنا نظرة مسبقة للمشاركة، لا سيما وأن البطولة تضم أندية متمرسة في دوري الأبطال على عكس أنديتنا”.

وأشار إلى أنه يأمل أن لا تؤثر نتائج الأندية العراقية في البطولة الآسيوية على لاعبي المنتخب، مختتما: “تنتظرهم مشاركة مهمة في التصفيات المزدوجة والمنتخب بحاجة لأعداد نفسي وفني وبدني على مستوى مميز”.

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