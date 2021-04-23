مدرب الشرطة يسعى للتعويض ضد أهلي جدة

المستقلة/- أبدى مدرب الشرطة العراقي ألكسندر إليتش ثقته في تحسن أداء فريقه بداية من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال إليتش في المؤتمر التقديمي قبل لقاء أهلي جدة: “أنهينا مرحلة الذهاب بخيبة أمل كبيرة، ارتكبنا الكثير من الأخطاء”.

وأضاف: “فريقنا بحاجة إلى العمل الجاد من أجل الوصول إلى مستوى الطموح”.

وتابع: “هدفنا التعويض أمام أهلي جدة، قدمنا أداء جيدا في المباراة السابقة، ولم نستغل الفرص المتاحة عكس الخصم”.

وأتم: “متأكد من تغير شكل الشرطة في مرحلة الإياب، الحافز لا زال موجودا عند اللاعبين”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

أحمد حلمي يكشف عن أول مشهد جمعه بالفنانة الراحلة نادية لطفي

رياضية

الاتحاد الأوروبي يعلن قراره بخصوص معاقبة الأندية المتمردة

رياضية

درجال يزور دولة جديدة لدعم ملف “خليجي 25”

اخر الاخبار

السعودية تعلن تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر

اخر الاخبار

 الصحة التونسية تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

رياضية

مدرب الطلبة السابق يبرر إخفاق الأندية العراقية في آسيا

رياضية

مانشستر يونايتد يتحرك لإعادة كريستيانو رونالدو

رياضية

مانشستر يونايتد يتحرك لإعادة كريستيانو رونالدو

اخر الاخبار

السعودية تمنع دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها

اخبار مصر

وفاة شقيق الرئيس المصرى الراحل حسني مبارك

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

اخر الاخبار

السودان: إثيوبيا ترفض مقترح عقد اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

رئيس الحكومة التونسية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

اخبار مصر

الرئاسة المصرية : استئناف حركة الطيران الكاملة بين روسيا ومصر

اخر الاخبار

سوريا .. وصول عدد طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى 14

اخر الاخبار

الجيش الليبي يعلن عن تنفيذ عملية استطلاع برية وجوية على الحدود مع تشاد‎

اخبار السعودية

الحوثيون يعلنون عن هجوم ثاني خلال ساعات على قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية