مدرب الشرطة يسعى للتعويض ضد أهلي جدة

المستقلة/- أبدى مدرب الشرطة العراقي ألكسندر إليتش ثقته في تحسن أداء فريقه بداية من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال إليتش في المؤتمر التقديمي قبل لقاء أهلي جدة: “أنهينا مرحلة الذهاب بخيبة أمل كبيرة، ارتكبنا الكثير من الأخطاء”.

وأضاف: “فريقنا بحاجة إلى العمل الجاد من أجل الوصول إلى مستوى الطموح”.

وتابع: “هدفنا التعويض أمام أهلي جدة، قدمنا أداء جيدا في المباراة السابقة، ولم نستغل الفرص المتاحة عكس الخصم”.

وأتم: “متأكد من تغير شكل الشرطة في مرحلة الإياب، الحافز لا زال موجودا عند اللاعبين”.