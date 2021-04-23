مدرب الشرطة يسعى للتعويض ضد أهلي جدة
المستقلة/- أبدى مدرب الشرطة العراقي ألكسندر إليتش ثقته في تحسن أداء فريقه بداية من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقال إليتش في المؤتمر التقديمي قبل لقاء أهلي جدة: “أنهينا مرحلة الذهاب بخيبة أمل كبيرة، ارتكبنا الكثير من الأخطاء”.
وأضاف: “فريقنا بحاجة إلى العمل الجاد من أجل الوصول إلى مستوى الطموح”.
وتابع: “هدفنا التعويض أمام أهلي جدة، قدمنا أداء جيدا في المباراة السابقة، ولم نستغل الفرص المتاحة عكس الخصم”.
وأتم: “متأكد من تغير شكل الشرطة في مرحلة الإياب، الحافز لا زال موجودا عند اللاعبين”.
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