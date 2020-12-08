مدرب الزوراء يطالب بتغيير موعد مباراة الميناء

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(المستقلة) طالب باسم قاسم، مدرب الزوراء، تغيير موعد مواجهة الميناء في الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز.

ويلتقي الزوراء مع الميناء في الثامنة مساء على ملعب البصرة الدولي، فيما يطالب قاسم بتغيير الموعد إلى الثانية ظهرا، كون الأجواء باردة والفريق يريد العودة الى بغداد بعد المباراة مباشرة.

وأبدى مدرب الزوراء استعداده للعب ضد فرق المحافظات بذات التوقيت، لكن في ملعب الشعب.

يذكر أن لجنة المسابقات فضلت إقامة المباراة بهذا التوقيت من أجل النقل التلفزيوني لأكبر عدد ممكن من المباريات.

 

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مدرب الزوراء يطالب بتغيير موعد مباراة الميناء